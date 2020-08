Mets on hea koht koertega jalutamiseks, aga see on ka koht, kus elavad teised loomad. Nii juhtus, et koer oli sattunud pisikest siili purema, kes jäi abituna ja haavades metsateele lebama. Sellisel aastajal on kärbsed kiired tegutsema ja mitukümmend munade kuhilat oli kiiresti haavatud loomale peale munetud. Kärbes muneb korraga ligi 150 muna, see teeb umbes 3000 ussikest.