PÄEVAKÄPP ⟩ Ükssilm Justusel pole oma kodu kunagi olnud

Nüüdseks on see vahva ükssilm oma päriskodu oodanud lausa aasta ja 3 kuud, kuid tema inimesi ei paista veel kusagilt. Kus küll on vahva ühesilmse Justuse südamesõbrad?

Justus ise pingutab küll kõigest väest, et endale oma inimesed leida. Kui esialgu võis Justust leida üksinda kõrgel pesas nukrutsemas, siis nüüd on ta juba inimese hoolitsusega harjunud. Nõudliku ilmega piidleb Justus turvakodu töötajaid köögiukse peal ja mõtleb, kuhu küll söök nii kauaks jääb?! Kassidele konservi andes on Justus esimene, kes sabatuti välkudes ja oma ühe kelmika silma särades kohale jõuab ja väikse notsu kombel konservi mugima hakkab. Päris pai veel Justus saada ei julge, kuid on näha, et ta on kohe-kohe sedagi barjääri ületamas. Ehk võiksid hoopis Sina olla see, kes Justusele päris oma kodu kingib ja talle esimese paituse saab teha?