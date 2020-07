Järvamaal läks kaduma tõukoer, leidjat ootab kopsakas vaevatasu

Omanikul on alust arvata, et koer varastati — suure tõenäosuseg müüakse ta edasi või on juba müüdud.

Põlvekõrgune Betty läks kaduma 3. juulil ning vaatamata otsingutele pole teda leitud. Koer on emane, saab oktoobris kaheaastaseks. Tal on olemas kiip ning eripäraks on see, et kõhu alla on tätoveeritud numbrid.