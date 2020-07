Õismäe linnumees: toidan tuvisid-kajakaid Euroopa Liidu seaduste järgi

Mupo Haabersti piirkonna inspektorid Talehh Gusseinov ja Anastassia Mäe on juba pikemat aega proovinud tabada eakamat meesterahvast, kes Õismäel kortermajade akende all kohalike elanike meelehärmiks linde toidab. Paar korda on inspektoritel õnnestunud meest näha, aga mupo vormis inimesi silmates on ta kiiresti majja jooksnud. Inspektorid on hakanud teda naljatamisi omavahel «linnumeheks» kutsuma.