Koeri pole lubatud lahtiselt ringi jooksma lasta

«Oleme inimestele selgitanud, et koertega jahipidamine toimub tavapäraselt 1. oktoobrist kuni jahiaasta ehk siis veebruari lõpuni. Seega on tegemist hulkuvate koertega. Kuna käimas on metskitsedel jooksuaeg, siis ei ole kindlasti hea, kui hulkuvad koerad neid taga kihutavad. Samuti on mitmetel ulukitel ringi toimetamas järelkasv. Tegelikult ei tohiks omanik lasta oma lemmikloomal küla või metsa vahel vabalt ringi liikuda ja metsloomi häirida,» ütles EJSi tegevjuht Tõnis Korts. «Samas on see ohtlik ka koertele, kuna jooksmishoos võivad nad sattuda teed ületades autorataste alla,» lisas ta.