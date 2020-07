VIDEO ⟩ Tallinna loomaaia amuuri tiiger Pootsman sai taas isaks

Heade geenidega vanemate järeltulijate tervis on suurepärane ning nad kasvavad jõudsasti, suurim poegadest kaalub juba 10 kilogrammi. Poegade ema Luva on tasakaalukas tiigrimamma, kes hoolitseb hästi oma poegade eest, neid lakkudes ja imetades, ning naudib kutsikate mängulusti.

Tiiger (Panthera tigris) on elanud Maal üle 2 miljoni aasta. Nüüdseks on sarnaselt teistele tiigri alamliikidele ka amuuri tiigri säilimine looduses suures ohus. Varem Kaug-Idas ulatuslikult levinud amuuri tiigri asuala on tänaseks tugevalt kahanenud ning säilinud on veel vaid ligi 500 isendit Sihhote Alini mäestikus Venemaa kaguosas ja väikestel aladel Põhja-Hiinas. Suurimaks ohuks amuuri tiigrile on salaküttimine ning elupaikade hävimine illegaalse metsaraie tõttu.