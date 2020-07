Türgi kuulsaimat kassi Hagia Sophiast välja ei lööda

6. sajandi mälestisel oli alates 1934. aastast muuseumi staatus. Hiljuti muudeti see otsus ära ning mälestist haldab nüüd Türgi usuasjade ametkond Diyanet. Enne esimest korda mošeeks muutmist 1453. aastal tegutses Hagia Sophia ligi tuhat aastat katedraalina.

Küsimus, mis saab Glist ja teistest Hagia Sophiat külastavatest kassidest, sai peale otsuse teatavaks tegemist sotsiaalmeedias kiirelt populaarseks. Erkroheliste silmadega kass on Hagia Sophia külastajate lemmik ning nii mõnigi on sinna reisinud vaid selleks, et hiirekuningat kohata.