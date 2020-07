VIDEO ⟩ Tallinna loomaaed kolis haruldase hoolealuse uude elupaika

Manul on väike peidulise eluviisiga kaslane, keda leidub Aasia mägirohumaadel ja põõsassteppides. 2002. aastal hinnati manulite üleilmse populatsiooni suuruseks 50 000 isendit, 2016. aastal oli see vaid veidi üle 15 300 isendi. Liik on arvatud Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) punase nimistu ohulähedasse kategooriasse. Manul kuulub ka CITESi II kategooriasse, kuid tema küttimine ja temast valmistatud toodete müük on Mongoolias siiani lubatud. 2005. aastal kütiti seal karusnahaäri tarbeks 2000 manulit.