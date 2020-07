VIDEO ⟩ Vaata, kuidas läheb Põlvamaal reka alla jäänud koeral

Õnnetus toimus Räpina - Põlva maanteel, mõned kilomeetrid Leevakult Põlva suunas. Reka oli sõitnud Leevakult Põlva poole, kui järsku hüppas teele suurt kasvu koer. Õnnetuse hetkel sõitis masin 80-kilomeetrise tunnikiirusega.

Mõlemal pool teed on teeperv järsk ja kõrge ning piiratud metallist piirdega. Kahel pool teed laiutab mets. Koht on selline, kus looma ei näe enne, kui too juba auto rataste ette sööstnud on.

Röntgenis selgus, et koera saba oli murdunud. Kõvema paugu sai tema vasak külg ning sellel jalal on süvatundlikkus väga väike. Kuna verejooks ei peatunud, otsustati saba erakorraliselt amputeerida. Kahjustada said närvid koera keha tagaosas.

Eelmisest nädalast hakkas Hundu-Ruudiks ristitud koer käima füsioteraapias, kuid viibib endiselt Maaülikooli loomakliinikus valvsate pilkude all seni, kuni Eestimaa Loomakaitse Liidu (ELL) vabatahtlikud ja veterinaarid on täiesti kindlad, et koer jalad korralikult alla suudab võtta.

Urineerimist ja roojamist koer veel kontrollida ei suuda ning nende närvide taastumise osas veel kindlust pole. Asjaosalised siiski loodavad, et juhtub ka see ime ja vaikselt ent kindlalt toimub sealgi areng paranemise suunas. Hundu ise on endiselt maailma kõige nunnuma olemisega ja ka kliinikus kõikide suur lemmik.

Hundu-Ruudi raviarve on tänaseks 6100 eurot. Annetusi on laekunud ca 4700 eurot. Iga päev kliinikus lisandab mingi summa, kuid loomapäästjad usuvad, et saavad selle toetajate abiga makstud.