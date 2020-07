PÄEVAKÄPP ⟩ Paimaias Kõrvik otsib inimest, kelle kaisus magada

Tänaseks on Kõrvik kenasti kosunud ning taastub hoiukodus. Kuid kõik ei ole siiski roosiline. Kõrviku hoiukodus on juba üks kiisu, kelle jaoks on väikese korteri jagamine enesekindla Kõrvikuga väga raske. Kummalgi kassil ei ole hea ning olukord on muutunud väga stressirohkeks nii kassidele kui pererahvale. Nüüd otsibki väike Kõrvik uut võimalust ning ideaalis ei soovi ta mitte uut hoiukodu, vaid hoopiski päris oma kodukest.