Kalad on maailma enim väärkoheldud loomi. Kuidas sina neid aidata saad?

Olgugi et teadusringkonnad ei ole kiirustanud tunnistama, et kalad tunnevad valu, on enamik biolooge ja veterinaare sellega praeguseks siiski nõustunud. Mis puutub valu ja naudingu tundmisse, siis on kalad selles tegelikult koerte, kasside ja muude loomade sarnased.

Kahjuks ei ole kaladel julmuse eest mingit kaitset. Nõuded kalade kaitse suhtes on reeglina tunduvalt leebemad võrreldes teiste põllumajandusloomadega.

Vähe sellest – toiduks kasvatatavad ja tapetavad kalad käivad läbi tõelisest põrgust. Kalakasvandused on ebasanitaarsed ja liiga tihedalt loomi täis, olles täiuslik kasvulava parasiitidele. 2016. aastal levis meritäide puhang Skandinaaviamaadest Tšiilini. Verest, nahast ja limast toituva parasiidiga nakatusid ligi pooled Šotimaa lõhekasvandustest.

Kalakasvatus pole mitte üksnes eemaletõukav ja ohtlik, vaid ka julm. Ajakirjas Journal of Experimental Biology avaldatud uuringu kohaselt kasvab kalakasvanduse lõhe sellise suurendatud kiirusega, et üle poole kaladest jäävad osaliselt kurdiks. Üks teine uuring tuvastas, et paljud kalakasvanduse lõhed kannatavad ränga depressiooni käes. Masenduses kalad hulbivad elutult veepinnal.

Organisatsioon Mercy For Animals korraldas 2011. aastal kalade tapamajas salajase uurimise ja paljastas, kuidas kalu nüliti elusalt. Nad visklesid ja püüdsid tööliste nugade eest pääseda. Samal ajal, kui kalad õhku ahmisid, rebisid töölised neil näpitsatega naha seljast.

Kõlab jubedalt, kas pole? Vaata oma silmaga. Ajas vihale? Õnneks saad midagi ette võtta!

1. Söö rohkem taimi

Parim, mis me julma kalatööstuse eiramiseks teha saame, on jätta kala menüüst välja ja asendada see taimetoiduga. Tutvu ka nende mereandidest inspireeritud julmusevabade retseptidega Loomuse kalaportaalis.

2. Jaga videoid ja fotosid sotsiaalmeedias

Enamik inimesi ei kujuta ettegi, kui hirmsalt kalu koheldakse või ei mõista nad, et kalad on tundmisvõimelised olendid. Sina saad salavideoid või fotosid sotsiaalmeedias jagades oma sõpru ja peret harida.

3. Märka kalu avalikes kohtades ja anna väärkohtlemisest teada

Uuri näiteks siit, millele kalade pidamisel tähelepanu pöörata. Mitmetes söögikohtades, kauplustes, kontorihoonetes ja isegi terviseasutustes on akvaariume, kuid mitte alati ei peeta kalu neile sobilikus keskkonnas.

4. Anneta

Annetuse tegemine Loomusele või teistele loomakaitseorganisatsioonidele on igal juhul väga hea viis abiks olla.

5. Soovita restoranidele taimseid valikuid

Suuna toitlustusettevõtted Loomuse programmi «Taimsed valikud» juurde. Programmi eesmärk on suurendada vegantoidu valikut ja nähtavust Eesti toidukohtades.