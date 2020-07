PÄEVAKÄPP ⟩ Endine kolooniakass Leia uhkeldab eriti siidise kasukaga

Kui esialgu oli Leia turvakodus veel arglik, siis nüüdseks on Leiagi tunda saanud pehmeid paitusi. Oi, kuidas kassipiigale meeldivad kõrvataguste sügamised ja lõuaalused paitused. Kui neid vaid saaks rohkem ja iga päev, muutuks ka Leia enesekindlamaks ja näeks, et keegi armastab teda väga!

Mine väikesele alustavale paimaniakile külla ning kingi talle päriskodu. Küll sa siis näed, kui vahva ja hell Leia on! Tasub ka mainida, et Leial on üks turvakodu kõige siidisemaid kasukaid.