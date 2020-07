Postimehe noortele mõeldud erilehe Postimees Juunior lugejatel on võimalus spetsialistidelt küsida loomateemalisi küsimusi. Seekord vastab küsimusele zoosemiootik Aleksei Turovski.

Kõige lihtsam oleks öelda, et laigulised on ainult mõned lehmad ja seda sellepärast, et inimesele meeldivad laigulised lehmad.