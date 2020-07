Loomakaitsjad: loomadevastase julmuse tolereerimine politsei poolt peab lõppema

Käesolevaga soovivad pöördujad juhtida ametkondade tähelepanu Politsei- ja Piirivalveameti ametnike tegevuse ja tõlgendamise kitsaskohtadele karistusseadustiku (KarS) § 264 kohaldamisel. Tegemist on probleemiga, mis on kestnud juba pikki aastaid, kuid mis pigem ajas süveneb kui laheneb ning sellel ei tohi jätkuda lasta.

Pöördumise koostajad ootavad selget vastust, kas ja kuidas adressaadid kavatsevad antud olukorra lahendada. On ilmselge, et sellisel kujul KarS § 264 kohaldamise praktika enam edasi kesta ei saa, eelkõige PPA poolt kriminaalmenetluste algatamata jätmise ja lõpetamiste ning sellega loomade julma kohtlemise tolereerimise vaates. Adressaatidel palutakse analüüsida politsei poolt KarS § 264 kohaldamise praktikat ning esitada selge seisukoht kas vastav praktika on õiguspärane ning kooskõlas kehtivate õigusaktidega.