TÄHTIS TEADA ⟩ Seitse hädasolevat loomatüüpi – kuidas neid märgata ja aidata?

Hulkuvaid loomi tänaval toitmas käia ei ole mõistlik kui nendest koheselt varjupaigale või kohalikule omavalitsusele ei teatata, sest loomad paljunevad kiiresti poegides mitu korda aastas ja omavad pesakonnas mitmeid poegi. Hiljem kassi- ja koerakoloonia probleemidega tegeleda on oluliselt raskem kui üksiku hulkuva loomaga.

5. Loomad loomapoes

Enamikes Eesti lemmikloomapoodides müüakse loomi ja paljudes neist esineb loomade/lindude pidamisel ka suuri puudujääke.

Nii eksootilised loomad kui pisiloomad, kes on põhilised loomapoodides müüdavatest loomadest, vajavad väga erilisi tingimusi ja tihti vahetuv personal ei pruugi nende vajadustega kursis olla. Ka loomi ostvad kliendid saavad tihti kaasa ebapädevaid soovitusi.

Kahjuks on ka Eesti seadusandlus nii eksootiliste loomade kui pisiloomade koha pealt väga pealiskaudne. Lemmikloomade pidamise nõuded (https://www.riigiteataja.ee/akt/13006944) sätestab üldsõnaliselt kõige elementaarsemad tingimused, kuid enamike loomade puhul mitte liigiti.

Siiski saab ka mitte ekspert olles pöörata tähelepanu sellele, et loomade puurid, terraariumid ja akvaariumid oleksid puhtad, et neil oleks varjumisvõimalus ja söök/jook. Kui loomi on ühte kohta pandud kokku liiga suurel arvul, siis on see kindlasti probleem.

Kui märkate midagi, mis tundub häiriv või vale, siis võimalusel tehke sellest foto (kõigis loomapoodides ei ole lubatud) ja edastate info kas Veterinaar- ja Toiduametile kaebus@vet.agri.ee või võtke ühendust mõne loomakaitseorganisatsiooniga.

6. Metsloomad

Loomakaitseseadus kasutab metslooma asemel mõistet «looduses vabalt elav loom». Metsloomad on loomad, kes elavad looduses ning neile iseloomulikuks jooneks on see, et metsloomad elavad vabalt, hoolitsevad ise oma toidu ja järglaste eest ning kaitsevad end.

Kas hättasattunud metslooma või lindu võib koju viia?

Metslooma ei tohi koju viia isegi mitte siis kui tundub, et loom võib olla hädas, sest juba koju viidud looma loodusesse tagasiviimine on äärmiselt raskendatud. Lisaks sellele on suur tõenäosus, et loom sureb kodus mõne päeva pärast kas nälja või stressi tagajärjel. Kui märkad linnupesast väljakukkunud linnupoega või vigastatud metslooma, siis ise sekkumise asemel tuleks kontakteeruda spetsialistidega, näiteks Eesti Metsloomaühinguga telefoninumbritel 56322200.

Metslooma tohivad aidata vaid selleks eriväljaõppe saanud ja vajalikke vahendeid omavad isikud. Tihti on ka nii, et pesast väljakukkunud linnupoja läheduses on tema ema, kes linnulast lendama õpetab. Või näiteks jäneste ja metskitsede ema imetab oma poegi vaid mõned korrad päevas ning looduses üksi olev noorloom ei vaja inimese abi, kuigi sageli nii arvatakse.

Milline metsloom või lind on hättasattunud ja vajab inimese abi?

Abituteks ehk inimesepoolset abi vajavateks loetakse orvustunud, vigastatuid või ebaharilikku olukorda – näiteks asulatesse – sattunud metsloomi. Riiklikul tasemel vastutab abitute metsloomadega toimetamise eest Keskkonnaamet.