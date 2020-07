Haamrilöökidega kassi tapnud Haapsalu mehe suhtes algatati väärteomenetlus

Loomapäästegrupiga ühendust võtnu sõnul juhtus lugu Haapsalus juba 21. aprillil, kui hommikul kella 10 paiku oli kuulda meeletut kisa. «Meie koer läks hulluks ja jooksis naabriga külgneva aia äärde,» selgitas teataja. «Ei olnud saada aru, mis toimub. Toas olevad kassid kähisesid ja käisid turris karvaga ringi ning kõik loomad olid imeliku käitumisega, mida polnud varem juhtunud.»

Siis märkaski ta naabrit aias toimetamas. Nagu hiljem videost näha, võttis mees oma lemmiklooma Miki sülle, tõstis kastmisveetünni ning hakkas teda uputama. «Sai küünistada ja kass võitles kõvasti kisa järgi, aga kuna ta ei uppunud, siis hakkas naaber haamriga teda taguma - kümme korda kokku,» kirjeldas naaber.

Politsei hinnangul saab kriminaalmenetlust alustada olukorras, kus looma hukkamine on olnud eriliselt ja teadlikult julm. Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmitsa sõnul nähtub laekunud materjalidest, et tegemist on looma tahtliku hukkamisega, kuid kogutud andmete põhjal ei olnud looma hukkajal soovi looma piinata ega julmalt kohelda. Julma viisina kirjeldatakse kohtupraktikas näiteks kannatanule põhjendamatult jõhkrate ja moonutavate vigastuste tekitamist.

«Tähtis on sel juhul tuvastada, et hukkamine on toime pandud olustikus, milles avaldub teo eriline jõhkrus ja äärmine hoolimatus kannatanu elu suhtes. Antud juhul sellise käitumise soovi inimese tegevuses ei ilmnenud,» selgitas Palmits. «Seetõttu ei alustanud politsei selles asjas kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb looma julma kohtlemist. Looma julma kohtlemise alusel saab kriminaalasja alustada, kui teo eesmärk on looma piinata ja julmalt kohelda ning politsei tuvastab teo erilise jõhkruse ja hoolimatuse kannatanu elu suhtes.»

Palmits lisas aga, et tegemist on looma tahtliku hukkamisega ja selline tegu on igal juhul lubamatu. Loomakaitseseaduse mõistes on looma suhtes lubamatu tegu tema hukkamine, vigastamine või valu põhjustamine ning sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele. Samuti loomavõitlus, looma hülgamine või abitusse seisundisse jätmine. Seetõttu alustasime selles asjas väärteomenetlust loomakaitseseaduse paragrahvi alusel, mis käsitleb looma suhtes lubamatu teo toimepanemist.