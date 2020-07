Haamrilöökidega kassi tapnud Haapsalu mees jääb karistuseta

Loomapäästjatega ühendust võtnu sõnul juhtus lugu Haapsalus juba 21. aprillil, kui hommikul kella 10 paiku oli kuulda meeletut kisa. «Meie koer läks hulluks ja jooksis naabriga külgneva aia äärde,» selgitas teataja. «Ei olnud saada aru, mis toimub. Toas olevad kassid kähisesid ja käisid turris karvaga ringi ning kõik loomad olid imeliku käitumisega, mida polnud varem juhtunud.»

Siis märkaski ta naabrit aias toimetamas. Nagu hiljem videost näha, võttis mees oma lemmiklooma Miki sülle, tõstis kastmisveetünni ning hakkas teda uputama. «Sai küünistada ja kass võitles kõvasti kisa järgi, aga kuna ta ei uppunud, siis hakkas naaber haamriga teda taguma - kümme korda kokku,» kirjeldas naaber.

Politsei hinnangul saab kriminaalmenetlust alustada olukorras, kus looma hukkamine on olnud eriliselt ja teadlikult julm. Antud juhul sellise käitumise tahtlust esitatud materjalide põhjal aga ei nähtu — mehel polnud soovi kassi julmalt kohelda, vaid lihtsalt tema eluküünal kustutada. Seda tegi ta aga lubamatul viisil.

«Vaadanud läbi avaldusega laekunud materjalid nähtub sealt, et tegemist on looma hukkamisega, mida püütakse teha uputamise teel, kuid looma vastupanuvõime tõttu on isik sunnitud lisaks looma korduvalt, täpselt tuvastamata esemega lööma,» seisis Haapsalu politseijaoskonna poolt Loomapäästegrupile saadetud vastuses.

Politsei lisab, et materjalide põhjal on näha, et isik looma tõesti hukkas, kuid ei ole näha kindlalt seda, et tal oleks olnud soov oma looma suhtes toime panna julm tegu ehk siis oma kassi julmalt kohelda - tal oli lihtsalt soov tema elu lõpetada, mida ta tegi lubamatul viisil.

Loomapäästegrupi esindajat Heiki Valnerit see vastus ei rahulda. Ta leiab, et Eesti politsei on andnud loomapiinajatele rohelise tule. «Piinake ja tapke loomi nii palju, kui hing ihaldab. Politsei on seda korduvalt lubanud ja karta pole julmuritel midagi,» kirjutas Valner blogipostituses.