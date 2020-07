Uuring: vibujaht ei taga looma kiiret surmamist

Raport kinnitab, et nool tekitab esmasel sisenemisel loomale enamasti vähem kahju kui tulirelvad, mistõttu kasvab looma tarbetu kannatuse tõenäosus. Lasujärgse suremuse tõenäosus on vibujahi puhul väiksem – kui haavatud loom liikuma hakkab, on surmamiseks vajalikku teist lasku vibuga raske sooritada.

Olukordades, kus loom on vigastatud ja looma püüdmiseks on vaja teist lasku, on noole ja vibu kasutamine raskendatud, kui loom liigub kiiresti või eemaldub laskekohast. See võib põhjustada looma suuremat kannatust.