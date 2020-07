ÕEL GEENIUS ⟩ Peremees süüdistab abikaasa raseduses nende kassi

Ligi 30 000 positiivset reaktsiooni saanud lugu postitati Redditi gruppi «Ma keerasin täna käki kokku» 2. juulil. Postituse pealkirjas selgub, et tegu on looga, kus kass oma perenaise «rasedaks tegi».

Postituse alguses kirjeldab meesterahvas lühidalt, et möödunud aastal nägi ilmavalgust paari esimene laps. Rasedus oli keeruline, nende laps sündis kaks kuud enne tähtaega, kuid kõik lõppes ikkagi hästi.

Keerulise raseduse ja koroonaviiruse tõttu otsustas paar, et nad ei soovi järgneva paari aasta jooksul perelisa. «Ta hakkas vahetult pärast sünnitust rasestumisvastaseid tablette võtma, veendumaks, et meil ei tuleks mõnda üllatust,» avaldas postituse autor, kuid jätkas, et tabletid mõjusid naise tervisele. «Ta tahtsid kaalust alla võtta seega ta lõpetas nende võtmise. Arvasime, et kondoomidest piisab, aga see on koht, kus tuleb mängu meie kass...»

«Meie kass on õel geenius,» jätkas meesterahvas ja kirjeldas, kuidas nende kass on targem kui nende aastane laps. Väidetavalt ei peata kassi ükski uks, sahtel või kapiuks ning kui kass midagi soovib, oskab ta selle ka üles leida. «Nädalaid pärast kassi võtmist arvasime, et meil on majas poltergeist, sest ärgates oli igal hommikul kõik kapiuksed köögis lahti!»

Kuidas aga kass paari raseduses süüdi jäi?

Postituse autor kirjeldab, et tema kassile meeldivad vatitikud ning küllap märkas kass neid vannitoa sahtlis, kus mees ka kondoome hoidis. Ühel päeval komistas mees kohutava stseeni peale: «näritud plastik, tükkideks rebitud vatt ja säravad kuldsed kondoomid maas vedelemas.» Ta lisas, et ei mõelnud segaduse koristamisel võimalikele tagajärgedele j pani maha kukkunud kondoomid muretult tagasi sahtlisse.

Samal päeval veetis paar magamistoas seksikat õhtut ning nad kasutasid kondoomi, mille mees pimedas vannitoa sahtlist haaras. Paar nädalat hiljem kurtis abikaasa iivelduse ja tundlike rindade üle.

Mitu positiivset rasedustesti hiljem hakkas paar oma ajusid ragistama, et mis juhtus. «Siis järsku jõudis mulle kohale.. see kuradi kass! Jooksin vannituppa, kus ma kondoome hoidsin ja kallasin karbi sisu välja, et kondoome lähemalt uurida. No ja muidugi, mitmed ilmselged kriimud ja hammustusjäljed,» tunnistas mees.