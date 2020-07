Koroonaviiruse levik mingifarmides kasvab: Hispaanias hukatakse üle 90 000 looma

Juba 22. mail andsid selle Terueli provintsis asuva farmi seitse töötajat posiitvse Covid-19 proovi ning sellest ajast on farmi hoitud isolatsioonis, vahendab loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad Euronewsi.

Piirkonna põllumajanduse ja keskkonnaküsimuste eest vastutava ametniku Joaquin Olona sõnul ei teata kindlalt, kas viirus levis inimestelt minkidele või minkidelt inimestele. «Oleme täiesti kindlad, et need loomad kannavad viirust ning levitavad seda,» sõnas Olona Europa Pressi vahendusel. «Hukkamiste põhjuseks on ära hoida riski rahvatervisele.»