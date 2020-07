Kakumäele rajatakse piirkonna esimene koerte jalutusväljak

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et uus koerte jalutusväljak hakkab paiknema Õismäe raba terviseraja ääres ning on ühtlasi esimene koertele mõeldud jalutusväljak antud piirkonnas. «Väljakule paigaldatakse viis jalutusväljaku elementi, et pakkuda platsil rohkem tegevust ja muuta koerte mänguaega mitmekesisemaks,» rääkis linnaosavanem.