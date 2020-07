Ainus mürgise hammustusega roomaja Eestis on rästik

Postimehe noortele mõeldud erilehe Postimees Juunior lugejatel on võimalus spetsialistidelt küsida loomateemalisi küsimusi. Seekord vastab küsimusele zoosemiootik Aleksei Turovski.

Eestis elavatest loomadest on mürgised mesilaslased, herilased, sipelgad. Ainus mürgise hammustusega roomaja Eestis on rästik. Mingil määral mürgine on ka mõne kärnkonna lima.