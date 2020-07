Politseikoer Rikky sai suure töövõidu

Kui sinu lähedane on maastikul eksinud, anna sest kindlasti aegsasti teada numbril 112 ning kuula politseilt saadud juhiseid. Võimalik, et maastik on täpselt selline, kuhu on kõige mõistlikum esmajärjekorras just koer otsima saata. Koera töö on aga seda tõhusam, mida vähem on sel maastikul kõiksugu kõrvaliste otsijate ja teiste jälgi.