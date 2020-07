PÄEVAKÄPAD ⟩ Aastased Pepa ja Lolo proovivad õnne: kas leiame ühise päriskodu?

Väiksed Pepa ja Lolo on turvakodu tõelised südametemurdjad, kes oma läbitungiva pilgu ja täpselt sätitud vöötidega inimestele südamesse puurivad. Nemad võtavad üles vahvad mängud ning noolivad agaralt koos konservi. Seejärel juba vaatlevad aknal linde ning testivad, millised pesad on magamiseks kõige paremad.

Pepa ja Lolo on nii vahva kassitandem, et turvakodul oleks väga hea meel, kui kassikesed leiaksid päriskodu üheskoos. Nad lihtsalt on nagu sool ja suhkru, sukk ja saabas või krõbin ja konserv, mis üksteist täiendavad. Oleme 100 protsenti kindlad, et Pepa ja Lolo tulevases päriskodus ei hakka mitte iialgi igav ning ka kõik turvakodust 2 kassi võtnud pered võivad kinnitada, et 2 kassi on parem kui 1!