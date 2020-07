PÄEVAKÄPP ⟩ Turvakodus kiusamise all kannatav Leila tahab päriskoju

Turvakodus on õnnetu kassitirts Leila, kes on sealsetes kassikambrites elanud juba mõned kuud, kuid tunneb suurt hirmu. Millegipärast on just tema võetud kassikeseks, kes teistele sageli «ette jääb» ja siis suure tagaajamise saatel kõrgele pessa peitu aetakse. Leila on ise lihtsalt nii alalhoidlik ja malbe, et ei tee enda kaitsmiseks midagi. Ta lihtsalt istub pärast pikka aega pesas peidus, endal silmad hirmul ning loodab, et see kõik läheb mööda. Kuid ei lähe... Nii kui Leila julguse kokku võtab ja kassikambrites oma käpakesi sirutab, et veidi ringi uurida, kordub kõik taas. Leila saab rahu vaid siis, kui aktivistid tuduvad ning tema saab väikse ebamaise haldja kombel kiirelt ühe ringi kassikambrites jalutada.