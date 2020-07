VIDEO ⟩ Koroonapandeemia meelitas delfiinid tagasi endistele jahimaadele

Kuigi delfiine on Tejo jões nähtud aastatuhandete vältel, juhtub seda viimastel aastatel haruharva. Alates maikuust on sotsiaalmeediasse laetud aga lugematul hulgal delfiinipilte ja -videosid nende õnnelike poolt, kes mereelanikke oma silmaga näinud on.

Ka Lissaboni linnavalitsus tegi oma Facebooki-lehele rõõmust pakatava postituse, milles seisis, et jõevee kvaliteet on tõusnud ning Tejo kihab nüüd elust. Vähem on ka vee-elanikke häirivat liiklust, sest pandeemia on kruiisid peatanud ning ka praamid ei sõida jõel nii tihedalt kui enne.

Delfiinidele spetsialiseeruv merebioloog Francisco Martinho märkis aga, et rahulikum keskkond pole peamine põhjus, miks delfiinid tagasi Tejo jões on. Bioloogi sõnul on asi pigem selles, et jões on kasvanud väiksemate kalade osakaal ning see meelitab delfiinikarjad sinna jahti pidama. Martinho nentis, et ilmselt on praegune olukord ajutine ja kui varasem elukorraldus taastub, rändavad delfiinid tõenäoliselt taas Lissaboni kaldavetest eemale.