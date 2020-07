FOTOD JA VIDEO ⟩ Viljandimaalt leitud mägraema võitleb loomakliinikus elu eest

«Mäger sai masinalt paugu Viljandimaal juba üleeile, aga segastel asjaoludel sain sellest teada alles eile,» kirjutas mägrale appi läinud MTÜ Loomapäästegrupp algataja Heiki Valner sotsiaalmeediapostituses. «Tissid olid suured ja see tähendab seda, et kuskil ootasid tillukesed suud sööki. Kahjuks pole meil vastavaid oskusi ja võimekust ning me ei suuda neid lutitamise tarbeks ka parima tahtmise juures üles leida.»