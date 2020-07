Kui looma elu on looduses enam-vähem turvaline ja tal on kõrge kaasatajumise- ehk empaatiavõime, võib ta pidada teisest liigist looma oma hoolealusena. Nii on täheldatud, et näiteks emalõvi võtab hoolealuseks antiloobipoja ja püüab teda kasvatada oma lapsena.