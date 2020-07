Minu kodu, aga mitte kass: humoorikad pildid neljajalgsetest sissetungijatest

Kas sina oled kunagi avastanud oma kodust võõra kassi? Igal juhul tundub see olevat üsna sage nähtus, et kassid end võõrastesse kodudesse ise sisse lasevad. Millest selline arvamus? Faceookis on loodud isegi selleteemaline grupp, millel on üle 22 000 liikme. Vaata, milliseid humoorikaid pilte inimesed sinna postitavad!