GALERII ⟩ K-komando esimene teenistuskoer Chert läks pensionile

K-komando juht Hannes Perk selgitab, et eriüksuse koeral on kõik samad baasoskused mis patrullkoertel, kuid süvendatult harjutatakse tööd stressirohketes keskkondades ning narkoainete otsimist, jälje ajamist ja kurjategijate tabamist.

Koerajuht, kelle käe all Chert töötas, ütleb, et esimene suurem töövõit saavutati, kui koer oli pooleteiseaastane ning pärast kuudepikkust ettevalmistamist ja varitsust peeti kinni salakaubaveos kahtlustatav kurjategija. Teenistusaastate jooksul on Chert kinni pidanud kümneid ohtlikke kurjategijaid, sealhulgas mõned aastad tagasi tabas ta Leedust tulnud autovargad, kes esialgu autoga ja siis maastikul politsei eest põgeneda üritasid. Samuti on Chert leidnud väga suurtes kogustes narkootilisi aineid.