Andrei Korobeinik: meie loomakaitseseadus ei vasta tänase ühiskonna ootustele

Kas Teie pooldate karusloomafarmide keelustamist Eestis?

Jah, ma kindlasti pooldan seda ja selle Riigikogu koosseisu käigus valmib ka vastav seaduseelnõu. Eelmine kord lükkas Riigikogu napi häälteenamusega sarnase eelnõu tagasi, aga viimaste aastatega on olukord tegelikult muutunud ja see tööstusharu on jäänud palju väiksemaks. Praegu on seal tööl juba alla 10 inimese ja veel mõni aasta tagasi oli neid sadakond. Mis tähendab seda, et see majanduslik mõju on tegelikult palju väiksem ja kuna igal juhul antakse üleminekuperiood, siis ma arvan, et see on seekord täiesti tehtav. Ma loodan, et seekord on tulemus teistsugune.

Kui Te enda poolt vaatate, siis millised on need argumendid, mis räägivad karusloomafarmide keelustamise poolt?

Sellised täiesti tavalised inimlikud argumendid. Kindlasti loomade heaolu ei ole seal tasemel ja ka selle tööstuse vajadus on mitte väga ilmne. Vahepeal olid tõepoolest ka muud argumendid. Näiteks see, et see tööstusharu tegi tihedat koostööd munatootjatega ehk siis kanad said toitu sealt, aga kui me vaatame mahtusid praegu, siis see ilmselt ei ole arvestatav. Oodata seda, et Eesti munad lähevad tunduvalt kallimaks, ilmselt ei tasu. Kui antakse üleminekuperiood, siis on see pigem signaal neile, kes mõtlevad siseneda sellele turule. Need, kes juba on seal, usutavasti iseseisvalt viis aastat vastu ei pea. Konjunktuur maailmas ei ole päris see, mis soodustab farmide tegevust.

Üsna tihti tuuakse argumendiks see, et karusnahk on vajalik, kuna ta on meie kliimas praktiline. Kas see peab paika?

Ma ei oska enda kogemustest seda kommenteerida. Ma arvan, et tehnoloogia on jõudnud päris kaugele, inimesed kavatsevad lennata Marsile. Farmide kinnipanekuks tuuakse küll argumendiks, et nad on keskkonnale kahjulikud. Ma ei ole selles kindel. Ma ei oska hinnata, kas kahjulikum on kunstmaterjali tootmine või see karusnahk, aga see ei saa olla põhjuseks miks loomad peavad puurides kannatama. Kui te neid videoid vaatate, siis isegi kui see on keskkonnale mingil imekombel sõbralikum, siis loomade suhtes see kindlasti sõbralikum ei ole. Ma tegelikult ei usu, et inimesed, kes süvenevad teemasse, reaalselt soovivad endale seda toodet osta. Ma arvan, et see lihtsalt ei ole meie kaasaegse ühiskonna väärtustega kooskõlas.

Millise sõnumi annaks karusloomakasvanduste keelamine meie ühiskonna väärtuste kohta?

Kui vaadata seda, kuidas inimesed sellesse suhtuvad, siis mulle tundub, et väga suur osa toetab, et sellist tööstust meil ei oleks. Ja see oleks lihtsalt üks signaal selle kohta, et me oleme Lääne-Euroopa väärtustele lähemal. Üks teema, mida võiks kindlasti vaadata, on loomakaitseseaduse temaatika, mis on ka üsna vananenud ja ilmselt ei vasta tänase ühiskonna ootustele. See, et inimesed, kes piinavad looma ei saa üldjuhul karistust, on väga kahetsusväärne. Ma arvan, et see on ka üks väljakutse, millega õnnestus selle Rriigikogu koosseisus vähemalt algust teha.

Kas on lootust, et selle riigikogu koosseisu ajal karusloomafarmid ülemineku ajaga oma töö lõpetavad?

Mulle tundub, et riigikogus on vähemalt 15 inimest, kes väga seda toetavad. Võib-olla umbes samapalju neid, kes seda väga ei toeta. Ja ülejäänud ei oma väga arvamust. Ja see on ka valijate roll - kui teil on enda rahvasaadik riigikogus, siis tehke temaga tööd. Saatke talle pilte, saatke talle videomaterjali. Mitte sellises ründavas toonis, mis võib-olla ei mõju eriti hästi, aga võtke rahulikult aega ja selgitage, et kui ta hääletab selle eelnõu poolt, siis ta teeb maailma head. Ja loodetavasti siis tuleb neid poolthääli rohkem kui vastuhääli. Mina ise pigem seda usun, sest olukord on juba teistsugune, see tööstusharu on läinud palju väiksemaks ja ilmselt on praegu aeg selleks, et eelnõu vastu võtta.

Loomus pakub huvilistele esmakordset ja ainulaadset võimalust jälgida ühe julma tööstuse keelustamisprotsessi Eestis. Alates märtsist teevad Loomuse liikmed regulaarseid sissekandeid blogisse, milles kajastatakse oma tegevusi karusloomafarmide keelustamiseks Eestis: mis tehtud, mis teoksil.

