Põhja-Tallinnas suleti varesepoeg puuri ja jäeti puu otsa

Olukorda uurima läinud MTÜ Loomapäästegrupp liikmele Heiki Valnerile selgitas üks majaelanikest, et varesepoeg pandi puuri tema enda kaitseks, sest hoovis käivad kassid võivad ta maha murda. Ka sõnas vanaproua, et linnupoeg oli majas elava loomaarsti sõnul haige ja tuleks magama panna, kuid seda siiski ei tehtud.

Valner nentis, et suviti on linnas üsna paha elada, sest kõik teed on allaaetud või vigaseid linde täis. Neile kõigile päästjad reageerida ei jõua ja see on tekitanud abiotsijates ka nurinat. Loomade abistamine võtab kogu aja, aga oma elu tahab ka elamist. Sestap loodab Loomapäästegrupp vähemalt suveks pealinna vabatahtlikke juurde leida.