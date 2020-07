VIDEO ⟩ Pärnumaa kiskjakaamera tabas surnud hüljest uudistama tulnud karuoti

Looduskaameraid haldav Tiit Hunt kirjutas RMK Loodusblogis, et röövloomadest on sagedased külalised rebased ja kährikud. «Küllap on see sama raiesmik kahe kena vanalooma ja ühe mõõdukalt kärntõvest puretud rebase hinnatud jahiala,» selgitas Hunt. «Enamgi veel, paari päeva eest toodi pimedal ajal kohale ka kaks kutsikat, küllap perekond hakkabki siin käima ja näeme, kui palju neil kutsikaid tegelikult on. Urud ju kaugel ei saa olla.»