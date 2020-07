VIDEO ⟩ Metsiseemand viis tibud jalutuskäigule

Umbes kümmekond päeva toituvad tragid metsisetibud kõikvõimalikest selgrootutest ja putukatest, seejärel juba pehmematest taimeosadest. Metsisekana on üksikhooldaja, tunneb eluümbrust ja öisel ajal ning vihmaste ilmadega katab ja soojendab tibusid. Need paar esimest nädalat on metsiseperele mitmetel põhjustel rasked, paljud pojad hukkuvad enne kui lennuvõimestuvad.