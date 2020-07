VIDEO ⟩ Kitseema silkas poegadega mööda rapsipõldu

«Veel liigub kitsepere koos, aga pulmaaeg on koheselt algamas ja üha sagedamini võime kuulda sokkude haukumist. Juba tragid kitsetalled peletatakse pulmaajaks eemale ja see aeg on noorloomadele ohtlik,» kirjutas Täpsi. «Peale vanaloomade soojätkamise toiminguid otsib kits oma talled uuesti ülesse ja imetab neid kuni sügiseni välja.»