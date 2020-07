TÕDE TEADA ⟩ Kuidas suhtuvad eurooplased huntidesse?

93 protse täiskasvanutest leiab, et huntidel on õigus elada ning 86 protsenti leiab, et huntidel on õigus elada lausa nende koduriigis. Sealhulgas 81 protsendi arvates peaksid kriimsilmad olema rangelt kaitstud. Huntide suhtes on eriti sõbralikud Itaalia, Hispaania ja Poola elanikud (kus hunte on ka rohkem). Soome, Saksamaa ja Prantsusmaa kodanikud on huntide suhtes pisut vähem tolerantsed.