Haigele silmale ravi saanud Miku vajab hädasti abi kliinikuarve tasumisel

Kuna pisikese Miku silm oli juba mõnda aega korrast ära ning vajas ravi, siis alustas perenaine koheselt raviprotsetuuridega, mille käigus avastas, et pisikese poisi kehatemperatuur oli liiga kõrge. Väiksel Mikul oli tekkinud palavik!

Tänaseks on väikese Miku elu juba palju toredam - silm juba täitsa ilus ning Miku saab jätkata oma kassipoja pättustega.

Küll aga on see kliinik üks väga kallis hotell - nimelt vajab pisike Miku väga abi oma raviarve tasumiseks, mis ulatub tervelt 320 euro ja 4 sendi kõrguseks. Raha asjadest pisike Miku ise väga ei jaga, kuid loodab väga, et head inimesed aitavad ta hädast välja!