Hiiumaal grillplatsi lähedal elavast rebasest on saanud inimeste mängukann

«Kinnitame, et meie vabatahtlik on ta üle vaadanud, ta on saanud kärntõve vastu tabletti, parasiiditõrje ning tema jalg, mis on pahasti kokku kasvanud luumurrust ei halvenda tema elukvaliteeti — ta saab kolme jalaga väga edukalt hakkama,» kirjutas Metsloomaühing sotsiaalmeediapostituses.