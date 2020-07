PÄEVAKÄPP ⟩ Lustlik Luukas tahaks esimesel võimalusel päriskoju kolida

«Vahel ütlevad osad minu kohta ka Lustikummut või hoopiski Lusti nagu lustlik. Ma olen lihtsalt nii särav ja vahva kassipoiss, et minuga koos lihtsalt on lustlik ja lõbus!

Huvitav, et millegipärast ei ole minu sära veel kodupakkujatele silma jäänud. Ega ma ei salga, et päriskodu leidmine on väga raske. Muudkui soovitakse neid kõige kõige nooremaid kassipoegi. Mida noorem, seda parem, kuid mina olen ju juba vanem kui kaks kuud.