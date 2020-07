FOTOD ⟩ Põlvamaal jäi reka alla aastane koer

Mõlemal pool teed on teeperv järsk ja kõrge ning piiratud metallist piirdega. Kahel pool teed laiutab mets. Koht on selline, kus looma ei näe tõesti enne, kui too juba auto rataste ette sööstnud on.

Röntgenis selgus, et koera saba on murdunud ning haavad olid tekitatud lahtiste luuotste poolt. Hundu ise liikuda ei suuda. Kõvema paugu on saanud tema vasak külg ning sellel jalal on süvatundlikkus väga väike. Vähemalt on see olemas ja seetõttu on ka grammike lootust rohkem, et ta hakkab kõndima.