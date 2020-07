VÕEH! ⟩ Õuetiirult koju jõudnud kassi külge oli seotud kiri, mis tekitab lausa hirmujudinaid

Gandalf on sõbralik ja uudishimulik kass, kellele meeldib tihti ka naabritel külas käia. Ühel päeval tuli kassike aga koju koos kirjaga, mis külvas tema omanikes hirmu ning nüüd ei julge nad enam oma kassi kodust välja lasta.

Omanike sõnul märkasid nad, et Gandalfi kaelarihma külge oli seotud väikene kilekott ja selle sees oli kiri. Kirjas seisis: «Palun hoidke oma kassi kodus. Te kass tuleb peaaegu iga päev minu majja, võtab mu laualt toitu, kraabib mu diivanit ning toob mu majja kirpe.»

«Ma ei saa aknaid lahti jätta. Ausalt öeldes on mul sellest kõrini. Kui teie kass veel korra minu majja satub, siis ma luban, et ma viin ta kuskile väga kaugele ära.»

«Lisaks jääb te kass vahel ka minu juurde ööseks ja magab köögis. Palun toitke oma kassi,» seisis kirjas.

Kassi üks omanikest Chris oli kurjast kirjast väga šokeeritud ja sõnas, et see paistis olukorda arvesse võttes liiga «ekstreemne».

«Ta on natuke uudishimulik kass, ta käib väljas ja teeb oma tiire, nagu kassid ikka teevad,» selgitas mees väljaandele Wales Online.

«Selle piirkonna inimesed teavad teda ja ta on väga sotsiaalne ning armastab inimesi.»

«Ta on alati seltskonda kuulunud, nagu ka meie teine kass Murray.»

Chris selgitas ka, et nad on kassi kaelarihma külge pannud ka sildi, millega paluvad kassi mitte toita, sest viimane on pisut paksuks läinud. «Kuigi ta käib inimestel külas, pole me kunag ühtegi kaebust saanud. Ta veedab kõik ööd ja õhtupoolikud meie majas,» lisas ta.

Samuti oli mees segaduses ka väidetest, nagu levitaks Gandalf kirpe ja et teda ei toideta piisavalt kodus. «Me hoolime temast väga ning hoolitseme tema eest korralikult - kindlasti pole tal kirpe ning ta on väga hea toidu peal. Tal on suurepärane iseloom ning minul ja mu tüdruksõbral pole kunagi olnud probleeme sellega, et ta me mööblit kraabiks.»

«Lisaks tehakse talle iga kuu kirbutõrjet ning me lasime teda ka pärast selle kirja saamist kontrollida ja tal pole kirpe,» lisas ta.

Pärast kirja saamist hoiavad omanikud kassi toas, sest kardavad tema heaolu pärast.

«Ausalt öeldes oli sellise kirja saamine väga šokeeriv ja nüüd ei julge me teda enam õue lasta. Suviti meeldib talle väljas ringi uitada ja ta tahab õue minna, aga nüüd ei saa ta seda teha,» lisas mees.

«Ma saan aru, et see on temast väga ulakas kellegi teise koju minna, aga me polnud sellest kuni praeguseni teadlikud. Nüüd peab ta kogu oma eluks tuppa jääma.»