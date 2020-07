IMELINE GALERII ⟩ Järvamaa metsloomade päästeingli juurde tuleb abivajajaid uksest ja aknast

Virge jaoks algas kevad juba veebruaris, kui saabusid esimesed jänesepojad. Kokku oli neid korraga oma kümme ja loodus, nagu ikka, tühja kohta ei sallinud. Kui mõni pikk-kõrv vabastatud sai, saabusid juba uued liigikaaslased peale.

Seejärel hakkasid tulema oravapojad, alati kuni seitsmekaupa. «Lugemine läks vahepeal sassi, igas karbis olid beebid sees ja kui toiduring kestis kaks ja pool tundi. Siis kordus kõik taas,» kirjeldas Virge pühendumist nõudvat tööd. «Mäletan, et välipuuris oli neid oma 15 ja toas beebikastides veel omajagu peale kasvamas.»

Lisaks oravatele ja jänestele jõudsid hoiukoju kakupojad. Kes oli lennanud elektriliini ja tiiba vigastanud, kellel nöör kasvanud jala sisse ja haaramist takistas. Nii mõnigi kord tuleb tegeleda üllatusmunadega — väikeste udusulepallidega, kelle puhul pole esialgu arugi saada, millist liiki lind kasvamas on. Ka kõige vilunumad ornitoloogid saavad koos Virgega pead valutada, kelle poegadega võiks tegu olla.

Tegelasi tuleb uksest ja aknast ning südant nende aitamisest keelduda Virgel pole ning tema hoole on all pea lugematu arv loomi-linde. Tänase seisuga on kõik puurid loomi täis, aga abivajajaid tuleb aina juurde.

Eesti Metsloomaühing on Eestis suurim organisatsioon, mis ka päriselt metsloomade heaks midagi ära teeb, aga ometi ei saa nad riigilt mitte mingit toetust. Ühing on algusest peale tegutsenud vaid annetuste toel ja ükski vabatahtlik selle eest raha ei saa. Nende tasu on rõõm sellest, et terveks ravitud loomad ja linnud taas loodusesse naasevad.

«Ma unistan väga, et saaksin veel rohkem aidata aga selleks vajan ma uusi puure. Kuna Eestis on metsloomade abistamine rangemaks muutumas, on ette antud ranged mõõdud, milline puur mingile liigile ja tegelasele sobib,» selgitas Virge. «See, et mõõdud ette antakse ei tähenda seda, et keegi hakkaks nende ehitamist või laiendamist toetama. Kui tahad veel loomi aidata, siis teed nii nagu peab või lihtsalt loobud, kui ette antud tingimusi täita ei suuda.» Lisaks vajavad kõik Metsloomaühingu hoolealused liigiti õiget toitu ja see on väga suur kulu.

Virge nentis, et pole oma toetajatelt ammu otse abi palunud, vaid püüdnud ise hakkama saada, sest kriisiolukord on raskelt mõjutanud kõiki. Täna vajab ta abi, et saaks edaspidigi aidata neid, kes ennast ise aidata ei saa.

Kui sul on võimalik Eesti Metsloomaühingu tegevust toetada, siis kaalu seda — vaid nii saavad abistajad hoiukodud piirangutele vastavateks muuta ning toidutagavarasid täiendada.