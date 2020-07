Inimeste humoorikad enne ja pärast pildid nende «sülekoertest»

Eriti hästi jääb kutsika kiire kasvamine silma just suuremat sorti koeratõugude puhul. Ühel hetkel vanu pilte vaadates on lausa raske uskuda, et tegemist on ühe ja sama koeraga. Uskuge või mitte, aga alljärgnevatel võrdluspiltidel nii tõepoolest on. Pilk peale!