PÄEVAKÄPP ⟩ Lastesõber Kelli igatseb väikeste semude järele

Oi, kuidas väike Kellikene juba esimesest hetkest paikäe all justkui sulavõiks muutus. Turvakodu vabatahtlikud arvasid, et Kellil ei saa iialgi paitustest küll, sest tema tahtis ikka ja jälle inimese lähedale pugeda.

Kelli eriline inimlembus avaldus aga siis, kui meie vabatahtlik oma lapse turvakodusse kaasa võttis. «Jess, viimaks ometi viitsib keegi kaua suletutiga viibutada, pallikesi visata ja muudkui mind sügada,» mõtles Kellikene ja nautis väikse lapse tähelepanu. Kohe sai selgeks, et just Kelli on üks nendest hoolealustest, kes imehästi mõne perekonna unistust lastesõbralikust kassist täita võiks.