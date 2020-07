PÄEVAKÄPP ⟩ Paimaias Vikerkaar otsib kodu juba pool aastat

Paimaias ja inimese lähedust hindav Vikerkaar sooviks väga juba päris oma koju minna, kuid poole aasta jooksul ei ole seda veel juhtunud. Vikerkaar on end igapäevaselt elama sättinud kohe meie välisukse lähedusse aknale, lootes et niimoodi näeb ta juba kaugelt, kui tema inimeste jalapaarid turvakodu poole sammuvad. Vikerkaar loodab, et kui tema on esimene kassike, keda pesas tukkumas nähakse, on just tema see, kes järgmisele külalisele südamesse poeb.