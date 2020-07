PÄEVAKÄPP ⟩ Hirmunud Pääsuke harjub tasapisi inimestega

Pääsuke on pärit Sillamäe kolooniast. Praegu on ta veel üsna segaduses ja hirmunud aga tunneb suurt huvi inimese vastu. Talle sobiks kannatlik kodu, kus ta saab piisavalt aega, et inimesi usaldama õppida. Praegu elab Pääsuke hoiukodus, et valmistuda eluks päriskodus.