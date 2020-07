AITA LEIDA KODU ⟩ Teise koera kiusu alla sattunud Roki otsib uut algust

Hetkel asub musklimees Roki hoiukodus Haapsalus. Peagi saab ta kastreeritud ja kiibitud, ning on valmis leidma omale päriskodu.

Hoiukodu pakkuv Eve kirjeldab koera kui sõbralikku ja kuulekat poissi, kes võõraid kasse nähes võib pea kaotada. Ka hoiukodus on kaks kassi, kuid nendega läbi saamine ja harjumine edeneb Rokil jõudsalt. Loomakaitse liidu vabatahtlikud on seetõttu üsna veendunud, et pideva harjutamisega võib Roki jagada kodu ka kassiga.