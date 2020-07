Šveitsi loomaaias tappis tiiger talitaja otse külastajate silme all

Zürichi politsei pressiesindaja Judith Hoedli sõnul on juhtumiga seoses algatatud uurimine. Hetkel pole teada, miks ja kuidas viibis talitaja lahtise tiigriga samal alal. Rünnaku toime pannud tiiger Irinat hoitakse küll ajutiselt teises kohas, kuid loomaaed on kinnitanud, et loomaga midagi halba ei juhtu. «Tiiger on kiskja ja tema loomulik instinkt on sissetungijat rünnata,» põhjendas loomaaed otsust tehtud avalduses.