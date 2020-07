PÄEVAKÄPP ⟩ Imeilus ilveskass Tips on koduootel juba kaks aastat

Seiklushimuline, uudishimulik, südamlik ja siiras kassipoiss elas kiiresti turvakodu ellu sisse. Koguaeg võis kohata Tipsi teiste kassidega lustlikult mängimas, akna peal linde vaatlemas või agaralt köögikapil konservi ootamas. Ning nüüd tuleb see uskumatu osa… See armas ja lustlik kassipoiss on turvakodus oma kodu oodanud juba kaks aastat. Uskumatu!

Miks küll pole keegi Tipsi märganud? Ta ju täidab kõik «linnukesed» ideaalse kassi omaduste loetelus.

Tips saab imehästi läbi teiste kassidega ning sobib seetõttu väga hästi kellelegi teiseks või kolmandaks kassiks. Tips on seiklushimuline ja lustlik ning suudab väga hästi ennast ja oma neljajalgset sõpra päevasel ajal lõbustada, kui pere tööl ja koolis on. Väikeste lastega armastab Tips mängida, kuid on nendega suheldes veidi uje ning vajab tõeliseks kaisukassiks saamiseks veidi aega. Kuid Tipsil on kõik need omadused olemas, et õigepea oma kodus voodist voodisse hüpata ja kõigilt pereliikmetelt paitusi noolida!

Kui sina igatsed enda perre ühte ägedat kassi, siis Tips on just see, keda sa otsid!