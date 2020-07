Tallinna loomaaias elav jääkaru Aron viiakse peatselt teise riiki

Sealse loomaaia uues jääkarude elupaigas on koordinaatori poolt Aronile valitud kaaslane – Hellabrunni loomaaiast pärit, emane jääkaru Quintana. Samaaegselt Aroni transpordi ettevalmistamisega teeb loomaaed plaanitakse paariline tuua ka Aroni emale, jääkaru Friidale.

Tallinna loomaaia kollektsioonijuhi Tõnis Tasase sõnul soovib loomaaed transpordi korraldada selle aasta jooksul. «Jääkaru transport sõltub paljudest teguritest ning kindlaid kokkuleppeid aja osas ei ole. Kuigi La Flèche loomaaed on Aroni vastuvõtmiseks valmis on looma heaolu nimel oluline, et Aronil oleks aega siseaedikusse paigutatud transpordikastis käimisega harjuda ja ta ei peaks sinna kolimise päeval vastumeelselt minema,» kommenteerib Tasane.